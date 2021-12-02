Защитники Кирилл Набабкин и Виктор Васин уйдут из ЦСКА

Футболисты Кирилл Набабкин и Виктор Васин не смогут продолжить играть за московский ЦСКА. Руководство клуба приняло решение расторгнуть контракты с защитниками после завершения текущего сезона. Об этом написал «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

В сообщении сказано, что руководство ЦСКА предупредило футболистов о принятом решении. У них есть время, чтобы подписать предварительные соглашения с другими клубами уже в январе 2022 года. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Также этой зимой из ЦСКА могут уйти полузащитники Кристиан Бистрович и Яка Бийол.