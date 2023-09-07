Спорт 07 сентября 2023, 16:01 Защитника «Зенита» оштрафовали за нарушение во время празднования гола в ворота ЦСКА КДК оштрафовал футболиста «Зенита» Фернандеса за выход за пределы техзоны РИА «Новости»

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Футболиста петербургского «Зенита» Марио Фернандеса оштрафовали за выход за пределы технической зоны во время празднования гола. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Фернандес во время матча с ЦСКА находился на скамейке запасных. Когда сине-бело-голубые забили гол, он подбежал к партнерам, чтобы отпраздновать с ними победу. В итоге матч с ЦСКА завершился вничью, со счетом 1:1.

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КДК РФС указал в рапорте, что защитник просто покинул пределы технической зоны. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

«КДК рассматривал действия Марио Фернандеса не как действия провокационного характера», — отметил Григорьянц.

Штраф от КДК также получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который задержал выход команды перед началом игры на две минуты. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за неявку на послематчевое флеш-интервью. Помимо этого, обе команды оштрафовали за скандирования болельщиками оскорбительных выражений. «Зенит» на 20 тысяч, ЦСКА — на 30 тысяч рублей.

Ранее футбольный эксперт Геннадий Орлов заявил, «Зенит» может приобрести нападающего Килиана Мбаппе.