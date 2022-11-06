Защитника «Зенита» обвинили в умышленно плохой игре с грозненским «Ахматом» | 360°

Спорт 06 ноября 2022, 22:07 Защитника «Зенита» обвинили в умышленно плохой игре с грозненским «Ахматом» «Чемпионат»: «Зенит» предположил, что Чистяков специально плохо сыграл с «Ахматом»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков мог специально плохо сыграть в матче с грозненским «Ахматом». Об этом «Чемпионату» рассказали несколько источников, близких к клубу и самому игроку. Такие подозрения, по их словам, есть у руководства клуба. С этим и связана слишком резкая реакция и вывод Чистякова из основного состава «Зенита».

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» проиграл на своем поле грозненскому «Ахмату» со счетом 2:1. Второй гол гости забили в том числе благодаря Чистякову. Защитник питерцев потерял мяч вблизи своей штрафной, чем воспользовался нападающий «Ахмата» Мохамед Конате.

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На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле выпустили Данилу Кругового.

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Это поражение стало первым для питерской команды в текущем первенстве РПЛ. После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.

Сам игрок признал после игры, что плохо провел матч.

«Где-то недонастроились. В начале не получилась игра. Не могу сказать почему. Что касается моей замены, конечно, согласен с ней», — сказал Чистяков.