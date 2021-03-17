Защитника «Спартака» Илью Кутепова вызвали в сборную России

Защитника московского «Спартака» Илью Кутепова вызвали в сборную России по футболу. В составе команды он будет готовиться к матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщили в Telegram-канале сборной.

Отмечается, что Кутепов заменит футболиста Андрея Жирова. Немецкий клуб «Зандхаузен», за который он играет, заявил, что скорее всего защитник не отправится в расположение сборной из-за ограничений по коронавирусу, написала «Газета.ru».

«РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной», — уточнили в публикации.

24 марта сборная России на выезде встретится с командой Мальты, 27 марта наши футболисты сыграют со словенцами дома, а в гостях у Словакии матч пройдет 30 марта.