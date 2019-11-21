Защитника сборной России включили в топ-100 лучших футболистов отборочного тура Евро-2020
Защитник российской сборной и столичных спартаковцев Георгий Джикия оказался в сотне лучших игроков отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официальный портал УЕФА.
По данным издания, россиянин оказался на 69-месте в рейтинге УЕФА. За 10 матчей защитнику удалось забить один гол и совершить 48 отборов при 90-процентной точности передач.
Лучшим игроком отборочного турнира стал голландский бомбардир Мемфис Депай. Он забил шесть мячей в шести играх и отметился восемью результативными передачами. Вторая позиция также за игроком сборной Нидерландов Френки де Йонгом. Третье место занял вратарь англичан Джордан Пикфорд.