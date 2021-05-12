«Краснодар» планирует приобрести защитника «Аталанты»

Футболист итальянской команды «Аталанта» Хосе Луис Паломино может продолжить играть в чемпионате России. Внимание к 31-летнему спортсмену выказывает команда «Краснодар». Об этом заявил «Спорт Экспресс».

По сообщения источника, «быки» планируют выкупить аргентинского спортсмена после завершения данного сезона. Договор Паломино с «Аталантой» будет действителен до лета 2022 года. О том, какую сумму клуб «Краснодар» может внести за игрока — не сообщается, добавила «Свободная пресса».