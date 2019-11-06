Защитник «Зенита» отказался играть в сборной Украины из-за политики

Ракицкий поздравил футболистов сборной Украины с выходом на Евро-2020 и пожелал им успехов в дальнейших играх. Сразу после поздравлений он написал о своем решении покинуть команду страны, в которой дебютировал 10 лет назад.

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«Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не к навыкам футбольного мастерства вы апеллируете», — написал он в своем аккаунте.

Ракицкий подчеркнул, что возможность играть за сборную своей страны, доказывать силу народа и представлять цвета своего флага была для него честью.

Футболист также поблагодарил всех, кто на протяжении этих лет его поддерживал. Те же, кто не оказывал поддержки, также получили благодарность от Ракицкого: он сказал, что они «заряжали быть еще сильнее».