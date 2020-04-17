Защитник «Зенита» может перейти в американскую команду
Защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников может перейти в другой футбольный клуб после завершения сезона. Футболистом заинтересовалась команда MLS. Об этом сообщило издание Sport24 со ссылкой на агента Смольникова.
По данным портала «Свободная пресса», агент также рассказал о переговорах «еще с тремя российскими клубами».
«Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS», — уточнил он.