22 июня 2023, 16:29
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков положительно оценил проведение в Петербурге летнего турнира
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в разговоре с изданием «Р-Спорт»прокомментировал проведение в Петербурге летнего турнира с иностранцами. По словам футболиста, это намного интереснее, чем играть товарищеские матчи с командами РПЛ.
С иностранными футболистами, по его словам, получаются хорошие спарринги.
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«С иностранцами мы не играем, международных матчей мало, поэтому получаются хорошие спарринги», — процитировал «Петербургский дневник» Чистякова.
Матчи с командами «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи» запланированы на «Газпром Арене» и стадионе «Смена» с 1 по 15 июля.
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