Защитник “Урала” Кузьмичев может перейти в “Локомотив” | 360°

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06 сентября 2022, 18:23

Защитник “Урала” Кузьмичев может перейти в “Локомотив”

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Московский «Локомотив» ведет переговоры об аренде защитника «Урала» Ивана Кузьмичева. Об этом написал «Чемпионат».

Возможная аренда 21-летнего игрока может осуществиться до конца текущего сезона, сообщила «Свободная пресса».

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Таким образом, «Локомотив» намерен усилить линию обороны команды до закрытия летнего трансферного окна.

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