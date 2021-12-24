Защитник ЦСКА Виктор Васин может сменить клуб уже этой зимой. Спортсмен планирует перейти в «Химки». Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года. Клуб не планирует продлевать с Васиным соглашение. При этом «Химки» готовы приобрести спортсмена уже в январе. Информации о том, в какую сумму клубу может обойтись трансфер защитника, пока не поступало, передала «Свободная Пресса».