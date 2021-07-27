Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд будет играть за команду Катара

Бельгийский защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд покинул свой клуб. Спортсмен сменил его на катарский «Аль-Духаиль». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт английского клуба.

Трансфер Алдервейрелда обошелся клубу «Аль-Духаиль» в 15 миллионов евро. В состав «Тоттенхэма» спортсмен пришел в 2015 году. За время своей карьеры в английском клубе ему удалось принять участие в 256 матчах. В ходе чемпионата Европы спортсмен выступал за сборную Бельгии. В составе команды он дошел до ¼ финала Евро-2020.