Спорт 04 июля 2023, 23:53 Защитник «Тоттенхэма» Санчес может перейти в «Спартак»

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Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Колумбии Давинсон Санчес может присоединиться к «Спартаку». Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на Relevo.

Главный тренер «красно-белых» Гилермо Абаскаль отметил, что спортсмен мог бы усилить команду в линии обороны. Он обратился к руководству клуба с просьбой оформить его трансфер в ближайшее время.

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Главы «Тоттенхэма» рассчитывают получить за сделку 15 миллионов евро.