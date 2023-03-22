22 марта 2023, 22:03
Защитник Тикнизян объяснил, почему решил выступать за сборную Армении
Защитник московского «Локомотива» прокомментировал свое решение выступать за армянскую сборную по футболу. Спортсмена процитировал RT.
«Я всегда стараюсь говорить правду, здесь я тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить», — поделился футболист.
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По его словам, Армения дала ему шанс сыграть против топовых национальных команд на международном уровне, и он воспользовался этим шансом. На 25 марта намечен матч сборной Армении против Турции в рамках квалификации чемпионата Европы, который состоится в следующем году.
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