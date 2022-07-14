Защитник «Тампы» Сергачев будет зарабатывать 8 миллионов долларов в новом сезоне НХЛ

В новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский защитник «Тампы Бэй» Михаил Сергачев будет зарабатывать не менее восьми миллионов долларов. Об этом написал RT.

Таким образом Сергачев станет одним из самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ. Его контракт начнет действовать с лета 2023 года и продлится восемь лет, сообщило ИА Nation News.

Известно, что Михаил Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы Бэй».