Защитник «Спартака» Жиго может сменить клуб

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может сменить клуб. Сделать это планируется после окончания текущего сезона. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на MSV Foot.

Спортсмен не захотел продлевать контракт с российским клубом. Новое соглашение он планирует подписать уже в январе 2022 года. Сейчас в игроке заинтересован французский «Марсель». Футболист хочет играть дома для того, чтобы проводить больше времени со своими родными. По этой причине предложение от «Марселя» показалось ему привлекательным.