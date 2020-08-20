Защитник «Спартака» может перейти в другую команду

«Спартак» согласен попрощаться с Рассказовым за четыре миллиона евро. Его контракт истекает в июне следующего года, после чего другой клуб может пригласить футболиста бесплатно.

Известно, что спортсменом одновременно заинтересовались «Локомотив» и «Динамо». Первые уже общались с руководством Рассказова, но пока думают, соглашаться ли на их цену.