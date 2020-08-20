Защитник «Спартака» может перейти в другую команду
Защитник футбольного клуба «Спартака» Николай Рассказов может перейти в другой клуб этим летом. Об этом сообщило издание «Спорт Экспресс».
«Спартак» согласен попрощаться с Рассказовым за четыре миллиона евро. Его контракт истекает в июне следующего года, после чего другой клуб может пригласить футболиста бесплатно.
Известно, что спортсменом одновременно заинтересовались «Локомотив» и «Динамо». Первые уже общались с руководством Рассказова, но пока думают, соглашаться ли на их цену.