Спорт 03 апреля 2024, 17:15 Защитник «Спартака» Алексис Дуарте признался, что ему было тяжело адаптироваться в Москве

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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте признался, что первые месяцы в Москве ему дались тяжело. Главной причиной долгой адаптации спортсмен назвал языковой барьер, написал сайт kp.ru.

Ситуацию осложняла и погода, так как в Парагвае она совсем не похожа на российскую.

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«В первую очередь все из-за языкового барьера. А еще не сразу привык, что погода часто холодная», — сказал Дуарте.

Он также добавил, что скорейшей адаптации поспособствовало появление в команде Хесуса Медины.