Защитник «Сочи» Терехов раскритиковал высокие зарплаты легионеров РПЛ

Защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терехов раскритиковал необоснованно высокие зарплаты легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом написало издание Sports.ru.

Футболист негодует, почему российские футболисты таких денег «не достойны».

«У нас привозят никому не известных легионеров, и дают по два миллиона евро, хотя человек играл в чемпионате Бельгии и больше нигде. А все думают, что он топ-футболист, ему надо давать хорошую зарплату. Русский почему-то этих денег не достоин», — процитировала «Газета.ru» слова Терехова.

После 25 туров «Сочи» набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. На первом месте находится петербургский «Зенит» с 55 баллами.