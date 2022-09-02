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Защитник Сиссако стал игроком "Сочи"

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Малийский футболист Мусса Сиссако официально перешел в «Сочи», передает РИА ФАН.

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«Сочи» подписал соглашение с Сиссако накануне. Футболист будет выходить на поле под четвертым номером. Уточняется, что последняя команда, за которую выступал защитник, был льежский «Стандард». Всего он отыграл за клуб 34 матча.

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