Спорт 02 сентября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber Защитник Сиссако стал игроком "Сочи"

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Малийский футболист Мусса Сиссако официально перешел в «Сочи», передает РИА ФАН.

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«Сочи» подписал соглашение с Сиссако накануне. Футболист будет выходить на поле под четвертым номером. Уточняется, что последняя команда, за которую выступал защитник, был льежский «Стандард». Всего он отыграл за клуб 34 матча.

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