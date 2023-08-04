Спорт 04 августа 2023, 16:55 Защитник шведского «Селтика» может перейти в московский «Спартак» Московский «Спартак» приобретет защитника шведского «Селтика» Старфельта за 16,25 млн евро Unsplash

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Шведский футболист шотландского клуба «Селтик» Карл Старфельт может в скором времени перейти в московский «Спартак». Об этом заявил в соцсети X (бывший Twitter) журналист Гэвин Рид.

Согласно данным репортера, чтобы заполучить 28-летнего защитника у шотландской команды, «Спартак» заплатит за трансфер около 16,25 миллиона евро, а Карл Старфельд уже в пятницу вылетит в Москву для прохождения медосмотра.

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Для футболиста это будет не первый опыт работы в российских клубах. До «Селтика», куда Старфельд попал в 2021 году, он выступал за казанский «Рубин», где провел два сезона. За это время он отыграл 42 матча и забил два мяча.

Ранее власти Москвы рассказали о планах возвести гостиницу для футбольного клуба «Спартак» в составе спортивного многофункционального комплекса на северо-западе столицы.