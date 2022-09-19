Спорт 19 сентября 2022, 15:22 Поделиться Telegram

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Viber Защитник Щенников покинет ЦСКА — СМИ

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Руководство московского ЦСКА не намерено продлевать контракт с защитником Георгием Щенниковым. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

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По данным информагентства, в июне следующего года футболист станет свободным агентом. Уточняется, что в сезоне-2021/22 Щенников отыграл за «армейцев» 16 матчей и не отметился результативной игрой. Рыночную стоимость защитника оценивают в 1,2 миллиона евро.

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