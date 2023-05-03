Спорт 03 мая 2023, 19:12 Защитник сборной Словакии Чайковски подписал контракт с ХК «Спартак»

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Хоккейный клуб «Спартак» подписал договор с защитником сборной Словакии Михалом Чайковски. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт будет действовать два года.

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В сезоне-2022/23 спортсмен принял участие в 59 матчах в составе клуба «Сибирь». Ему удалось набрать 17 (7+10) очков в играх КХЛ.

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