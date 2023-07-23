Спорт 23 июля 2023, 18:12 Защитник сборной Сербии перешел в «Зенит» «Зенит» объявил о переходе защитника «Црвены Звезды» и сборной Сербии Эраковича РИА «Новости»

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Защитник белградской «Црвены Звезды» и сборной Сербии Страхинья Эракович стал футболистом «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Соглашение с 22-летним игроком заключили на четыре сезона с возможностью продления на еще один.

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«Мой новый клуб выиграл много титулов в России, поэтому для моей карьеры это огромный шаг. Надеюсь добиться для себя в „Зените“ тех результатов, которые хочу», — сказал Эракович.

Стоимость сделки между клубами не раскрывается. По данным аналитического портал Transfermarkt, российская команда выплатила «Црвене Звезде» восемь миллионов евро.

Вместе с «Црвеной Звездой» Эракович трижды выиграл чемпионат Сербии. В составе национальной команды он провел пять матчей и забил один мяч.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев объявил, что бразильский хавбек Вендел вернется в расположение клуба в конце текущей недели.