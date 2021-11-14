Защитник сборной России Кудряшов доигрывал матч против хорватов с травмой

Футболист сборной России Федор Кудряшов забил мяч в свои ворота во время игры против команды Хорватии. Последние минуты матча защитник играл с травмой.

По словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, во втором тайме он не стал переходить на игру в пять защитников, так как от этого бы ничего не поменялось.

«Хорваты бы давили, мы бы оборонялись. Можно было атаковать с первых минут, а не на последних минутах, когда Кудряшов получил травму», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Поражение от хорватов он называл самым обидным в своей карьере. При этом тренер отмечал, что проигрыш является заслуженным.

Сборная России играла против соперников из Хорватии 14 ноября в Сплите. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватских футболистов. На 81-й минуте игры мяч в свои ворота отправил защитник российской команды Федор Кудряшов. В итоге подопечным Карпина не удалось отобраться на чемпионат мира по футболу 2022 года напрямую. Теперь команде предстоит весной провести два стыковых матча.