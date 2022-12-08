Спорт 08 декабря 2022, 15:08 Защитник сборной Эквадора Торрес решил сменить клуб Защитник сборной Эквадора Торрес заявил, что может перейти в «Спартак»

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Защитник сборной Эквадора Феликс Торрес и игрок клуба «Сантоса Луганы» заявил, что мог бы перейти в «Спартак». На данный момент московский клуб занимается поиском спортсменов для усиления линии обороны. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на «Евро-Футбол».

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Заключить контракт с двумя новыми защитниками клуб планирует в январе. Один из вариантов — Феликс Торрес. На данный момент представители организации ведут переговоры с клубом «Сантос Лугана» на счет трансфера 25-летнего спортсмена.