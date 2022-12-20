Спорт 20 декабря 2022, 22:33 Защитник «Рубина» Самошников перейдет в «Локомотив» Защитник казанского «Рубина» Самошников будет играть за московский «Локомотив»

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Уже этой зимой может состояться трансфер защитника казанского футбольного клуба «Рубин» Ильи Самошникова. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, Самошников попал в сферу интересов московского «Локомотива». Столичный клуб, заверил инсайдер, уже согласовал все условия трансфера с агентом футболиста и самим игроком.

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Отмечается, что «железнодорожники» еще не вступили в официальные переговоры с боссами казанской команды.

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