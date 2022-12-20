20 декабря 2022, 22:33
Защитник «Рубина» Самошников перейдет в «Локомотив»
Защитник казанского «Рубина» Самошников будет играть за московский «Локомотив»
Уже этой зимой может состояться трансфер защитника казанского футбольного клуба «Рубин» Ильи Самошникова. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, Самошников попал в сферу интересов московского «Локомотива». Столичный клуб, заверил инсайдер, уже согласовал все условия трансфера с агентом футболиста и самим игроком.
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Отмечается, что «железнодорожники» еще не вступили в официальные переговоры с боссами казанской команды.
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