Защитник Родригао перешел в «Зенит»

Центральный защитник «Сочи» Родригао подписал контракт с петербургским клубом «Зенит». Договор рассчитан на три года. Об этом сообщил Piter.TV.

Кроме того, согласно условиям договора, спортсмена можно будет автоматически подписать еще на год.

Спортсмен стал восьмым выходцем из Бразилии, который выступает за «Зенит». Информации о том, во сколько клубу обошелся трансфер, не поступало.

Футболист является выходцем из «Атлетико Минейро». По данным сайта Transfermarkt, стоимость игрока — 3,5 миллиона рублей.