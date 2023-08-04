Спорт 04 августа 2023, 20:29 Защитник Рябчук подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

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Защитник греческого «Олимпиакоса» Олег Рябчук подписал трехлетний контракт со «Спартаком». Об этом сообщил «КП Спорт» со ссылкой на Metaratings.

Спортсмен уже прошел медицинское обследование для перехода. Его заработная плата составит порядка 1,2 миллиона евро в год. Трансфер футболиста обошелся в шесть миллионов евро.

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Также в контракте прописаны различные бонусы, которые могут принести «Олимпиакосу» еще один миллион.