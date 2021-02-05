Защитник «Порту» столкнулся с российским вратарем и потерял сознание

Защитник «Порту» Нану столкнулся с российским вратарем «Белененсеша» Станиславом Крицюком во время матча чемпионата Португалии. Он потерял сознание и получил травму спинного мозга.

«Нану получил сотрясение мозга и травму спинного мозга после потери сознания. Сейчас футболист в стабильном состоянии, он пришел в себя и ориентируется во времени и пространстве. Обследования <…> не выявили никаких серьезных повреждений. Врачи продолжат наблюдать за ним в больнице», — говорится в сообщении «Порту» в Instagram.

Матч 17-го тура национального чемпионата Португалии между «Порту» и «Белененсешем» состоялся 4 февраля. Встреча закончилась со счетом 0:0. В конце второго тайма Нану столкнулся с Крицюком в штрафной и упал без сознания. Игру остановили.

«Порту» сейчас находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата. Клуб отстает от «Спортинга» на три очка. «Белененсеш» занимает 13-ю строчку.