Защитник московского «Спартака» Джикия оценил выступление своей команды в первой части РПЛ

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал выступление своей команды в первой части Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам футболиста, за игру клубу можно выставить только лишь два балла. Об этом написало издание Sport24.

«Какую оценку выставлю „Спартаку“ за выступление в чемпионате России? Двойку. Есть ли понимание, почему настолько разные результаты в еврокубках и в РПЛ? Нет», — процитировала «Газета.ru» слова Джикии.

Московский «Спартак» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Футболистам удалось обыграть польскую «Легию» в последнем матче группового раунда. Встреча закончилась со счетом 1:0.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает девятую строчку с 23 баллами.