Защитник «Милана» перешел в московское «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» заполучил себе уругвайца Диего Лаксальта, который играл за итальянский «Милан». Соглашение со спортсменом рассчитано на три года.

Контракт с бывшим защитником «Милана» могут продлить еще на год, сообщила пресс-служба бело-голубых.

«Я здесь, потому что „Динамо“ хочет быть успешным и прилагает для этого большие усилия. Уверен, это будет интересный опыт», — отметил уругвайский футболист.

Он признался, что волнуется из-за перехода в такой известный клуб. Это станет для Лаксальта дополнительной мотивацией.

Представитель спортсмена обсуждал его возможный переход не только с «Динамо». Однако именно бело-голубые, по мнению футболиста, были по-настоящему в нем заинтересованы и профессионально вели переговоры.

Диего Ласкальту 28 лет. В России он уже бывал — в составе сборной Уругвая на ЧМ-2018. Команда достигла четвертьфинала. Футболист станет третьим уругвайским игроком в истории «Динамо» вместе с Варелой и Луисом Агиярой.