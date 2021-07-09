Защитник Марио Фернандес покинет сборную России

Защитник Марио Фернандес принял решение прекратить сотрудничество со сборной России. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Ранее спортсмен принимал участие в 16-м чемпионате Европы по футболу. Он выступал за сборную России. Матч против Дании завершился поражением сборной России со счетом 1:4.

Спортсмен заявил, что в ближайшее время обсудит вопрос завершения карьеры с руководителями ЦСКА и представителями российской сборной.

Марио Фернандес начал выступать за сборную России в 2017 году. Стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.