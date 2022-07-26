Защитник «Локо» Фассон пропустит до девяти месяцев из-за травмы

Защитник столичного «Локомотива» Лукас Фассон повредил крестообразную связку колена. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу московской команды.

По данным информагентства, бразильский футболист получил травму в матче против «Ростова» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

Главный врач «Локо» Игорь Калюжный рассказал, что у Фассона оказалась повреждена крестообразная связка коленного сустава. По его словам, сроки восстановления игрока будут ясны после проведения операции. Отмечается, что защитник пропустит около девяти месяцев.