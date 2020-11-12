Защитник «Ливерпуля» перенес операцию

Футболист перенес хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене 12 ноября, отметила «Газета.ru». На восстановление спортсмену понадобится большая часть сезона-2020/21. Врачи клуба помог игроку пройти реабилитацию. Точная дата выхода Гомеса на поле пока неизвестна.

В нынешнем сезоне 23-летний британец сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в них он отметился голевой передачей.

Гомес уже второй центральный защитник «красных», который выбыл на длительный срок. До этого временно от соревнований пришлось отказаться нидерландскому футболисту Вирджилу ван Дейку, который порвал крестообразные связки колена. Предположительно, он не выйдет на поле до конца сезона. Другой игрок обороны Деян Ловрен летом перешел в «Зенит». Поэтому теперь в распоряжении главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа остался только один опытный центральный защитник — Жоэль Матип.