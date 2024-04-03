Спорт 03 апреля 2024, 18:58 Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд признался, что воспринял решение Клоппа покинуть клуб как шутку

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Главный тренер английского клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп покинет команду после завершения текущего сезона. Это решение наставника защитник Трент Александер-Арнольд воспринял как шутку, сообщил сайт The Athletic.

«Клопп сказал, что это его последний сезон, что ему нужен перерыв, чтобы провести время со своей семьей. Я не знал, что делать. Мы думали, что это шутка. Никто из нас этого не ожидал», — сказал футболист.

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Как сообщил RT, Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году.