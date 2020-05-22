    22 мая 2020, 17:43

    Защитник «Крыльев Советов» оценил целесообразность возобновления РПЛ

    Артур Блянихов

    Защитник самарских «Крылышек» Дмитрий Комбаров обсудил с порталом Sportbox.ru целесообразность возобновления чемпионата России по футболу.

    «Сидеть на одном месте надоело. Но учитывая нестабильную ситуацию с коронавирусом, уже не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея», — признался Комбаров.

    По его мнению, самое главное — это здоровье россиян, которое все еще находится под угрозой. Он заметил, что в четырех клубах есть зараженные футболисты и, если будут выявлены другие случаи COVID-19, то целесообразнее отменить чемпионат.