Защитник «Крыльев Советов» оценил целесообразность возобновления РПЛ

«Сидеть на одном месте надоело. Но учитывая нестабильную ситуацию с коронавирусом, уже не уверен, что возобновление РПЛ — правильная идея», — признался Комбаров.

По его мнению, самое главное — это здоровье россиян, которое все еще находится под угрозой. Он заметил, что в четырех клубах есть зараженные футболисты и, если будут выявлены другие случаи COVID-19, то целесообразнее отменить чемпионат.