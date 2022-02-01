Защитник Костанца перешел в самарские «Крылышки»

Состав самарских «Крыльев Советов» усилил 23-летний бразильский защитник Фернандо Костанца. Об этом сообщил «Царьград».

Бразилец заключил с российским клубом контракт, рассчитанный на три с половиной года. До перехода в «Крылья Советов» он выступал за молдавский «Шериф». Костанца отыграл за команду 42 матча.

«Фернандо Костанца — талантливый молодой футболист, который добился серьезного прогресса в последнее время. Мы рады, что он стал игроком „Крыльев“», — подчеркнул спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.