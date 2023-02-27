Спорт 27 февраля 2023, 18:00 Защитник Кимпембе выбыл из-за травмы до конца сезона

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Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье предупредил, что защитнику Преснелу Кимпембе придется пропустить оставшиеся матчи в текущем сезоне из-за травмы. Об этом сообщил RT со ссылкой на профильные СМИ.

«У Кимпембе очень сильная боль в ахилле. Все серьезно», — подчеркнул главный тренер «ПСЖ».

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Футболист травмировался в матче с «Марселем» в рамках 25-го ура чемпионата Франции. Он успел отыграть в нынешнем сезоне 11 матчей. Защитнику не удалось отметиться результативными действиями.

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