Защитник «Казанки» скончался в возрасте 22 лет

По данным издания, футболист играл за фарм-клуб железнодорожников «Казанка» на позиции защитника. Ему стало плохо во время индивидуальной тренировки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Локомотив» выразил соболезнования родным и близким Самохвалова, у которого остались жена и сын. В клубе признались, что потрясены случившимся.

«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. <…> Это огромное горе для нашей семьи», — отмечается в сообщении ФК.