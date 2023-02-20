Спорт 20 февраля 2023, 16:39 Защитник Караваев обсудил с «Зенитом» новое соглашение

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Агент защитника «Зенита» Вячеслава Караваева Иван Бакулин рассказал изданию Sport24, как обстоят дела с продлением контракта между его клиентом и петербургским клубом.

«Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу — подписание контракта», — цитирует Бакулина RT.

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Он выразил надежду, что с этим не возникнет никаких проблем. Уточняется, что действующий договор футболиста с «сине-бело-голубыми» истекает в июне.

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