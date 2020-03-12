Защитник «Ювентуса» заразился коронавирусом

Защитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани заразился коронавирусом. Пока болезнь у спортсмена протекает без симптомом.

Как сообщается на сайте футбольного клуба, в настоящий момент проводятся все необходимые процедуры. Футболиста изолировали. Круг лиц, с которыми он контактировал, устанавливается.

В Италии зафиксировали самое большое количество заболевших после Китая. Число инфицированных в стране уже достигло 12,5 тысяч человек, из них погибло - 827.

9 марта власти Италии применили строжайшие меры для предотвращения распространения коронавируса. Жители могут передвигаться в ограниченных направлениях — на работу, в аптеку, к врачу или в случае чрезвычайной ситуации. Запрещены все мероприятия на открытом воздухе. Школы и университеты закрыты. Рестораны, бары и магазины могут работать с шести утра до шести вечера лишь при условии, что гарантируют клиентам расстояние друг от друга не менее метра. Почему Италия сильнее всех в Европе страдает от COVID-19 рассказывают «360» жители.