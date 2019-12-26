Защитник «Ганновера-96» заинтересовал «Локомотив»

По данным издания, клубы уже находятся на стадии переговоров, но не могут договориться относительно стоимости игрока. Уточняется, что 23-летний Антон отыграл в нынешнем сезоне во второй Бундеслиге 16 матчей. Он получил одну красную и восемь желтых карточек, не отметившись ни одним результативным действием. По словам инсайдеров, в прошлом году наставник российской сборной Станислав Черчесов выказал интерес к кандидатуре немецкого футболиста.