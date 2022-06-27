Защитник Федор Кудряшов ушел из сборной России по футболу

Защитник Федор Кудряшов принял решение покинуть сборную России по футболу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Спорт-экспресс».

В составе команды спортсмен выступал с 2016 года. Сейчас он является защитником турецкого «Антальяспора». Спортсмен заявил, что играть в сборной ему не позволяет возраст.

«Допускаю ли я, что еще сыграю за сборную России? Нет, со сборной я закончил. Мне в следующем году 36… Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно — я игрок не такого уровня», — признался Кудряшов.