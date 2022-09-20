Защитник «Динамо» Сазонов стал игроком молодежной сборной Грузии | 360°

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20 сентября 2022, 01:27

Защитник «Динамо» Сазонов стал игроком молодежной сборной Грузии

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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов стал членом молодежной сборной Грузии. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Спортсмен отклонил предложение от молодежной команды России. Всего спортсмен примет участие в двух матчах — с Португалией и Турцией, передало РИА ФАН.

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«Саба Сазонов и Лука Гагнидзе отправились в молодежную сборную Грузии. Они проведут две игры: 24 сентября с Португалией и 27 сентября с Турцией», — отметили в ведомстве.

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