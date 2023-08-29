Спорт 29 августа 2023, 23:25 Защитник «Динамо» Сазонов перейдет в «Торино»

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Защитник московского «Динамо», игрок сборной Грузии Саба Сазонов перейдет в итальянский клуб «Торино». Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на TMW.

Отечественный клуб получит за переход три миллиона евро. Уже 30 августа спортсмен отправится в Италию. Там он пройдет медицинский осмотр.

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