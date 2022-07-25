Защитник Брайан Идову решил вернуться в «Локомотив»

Нигерийский защитник футбольного клуба «Химки» Брайан Идову заявил, что хотел бы вернуться в «Локомотив». Об этом сообщил «РБ Спорт».

Ранее спортсмен выступал за клуб в период с 2018 по 2021 год. Он отметил, что планирует приложить максимальные усилия, чтобы вновь оказаться в составе команды, передало РИА ФАН.

«Дай бог, меня захотят пригласить обратно в „Локомотив“. Но сейчас меня интересуют только нынешний клуб», — заявил Брайан Идову.

В составе команды футболист получил Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, он смог заработать второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).