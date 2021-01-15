Защитник «Бордо» усилит «Локомотив»

По данным издания, сегодня 29-летний бразилец должен пройти в Барселоне медосмотр. В случае его успешного прохождения «железнодорожники» подпишут с Пабло соглашение, рассчитанное на три с половиной года.

Отмечается, что за «Бордо» футболист выступает с 2015 года. Всего за клуб он отыграл 113 матчей, записав в свой актив семь голов и пять результативных передач.