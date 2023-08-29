Спорт 29 августа 2023, 23:34 Защитник «Бенфики» Виктор заинтересовал ЦСКА и «Локомотив»

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Защитник португальской «Бенфики» Жоао Виктор может перейти в клуб Российской премьер-лиги. Игроком заинтересовались ЦСКА и «Локомотив». Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на «Чемпионат».

ЦСКА рассчитывал на аренду футболиста, однако португальский клуб готов только на полноценный трансфер. На данный момент переговоры продолжаются.

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«Локомотив» также выразил интерес к спортсмену. Информации о сумме трансфера не поступало.