Защитник «Барселоны» Араухо потерял сознание во время матча с «Сельтой»

Защитник «Барселоны» Рональд Арахуо выбыл из строя из-за травмы, полученной во время игры. Со стадиона его увезла машина скорой помощи. В матче 36-го тура Ла Лиги игроки «Барсы» принимали на своем поле «Сельту».

Во время игры 23-летний уругваец столкнулся с одноклубником Гави. После этого Араухо сделал несколько шагов, упал и потерял сознание. Все произошло на 62-й минуте игры. Со стадиона футболиста увезли на скорой.

Как позже сообщила пресс-служба «Барселоны» в своем Twitter-аккаунте, у Арахуо диагностировали сотрясение мозга. Его увезли в больницу, где медики проведут дальнейшие обследования, отметил Sport24.

В соцсетях появились кадры с этого матча. На десятисекундном ролике видно, как машина скорой помощи стоит прямо на поле, а медики достают медицинскую каталку, чтобы положить на нее футболиста. Вокруг машины столпились другие игроки.